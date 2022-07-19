«Оранжевый» уровень пожарной опасности продлили в Саратовской области

В Саратовской области до 22 июля местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность — пятый класс из пяти возможных. В региональном ГУ МЧС оценивают опасные метеорологические явления как «оранжевый» уровень опасности.

ИА «Взгляд-инфо» уточняет, что за минувшую неделю подразделения региональной противопожарной службы 14 раз выезжали на тушение природных пожаров.

Сотрудники службы совместно с представителями органов местного самоуправления раздают жителям памятки о мерах по предупреждению возгораний, вызванных палами травы, разжиганием костров и использованием открытого огня.

8 июля сообщалось, что Рослесхоз направил губернатору Саратовской области Роману Бусаргину представление об освобождении министра природных ресурсов и экологии региона Константина Доронина от занимаемой должности. В агентстве сказали, что на протяжении последних трех лет Саратовская область — аутсайдер рейтинга эффективности лесопользования. В 2019 году регион занял 77-е место, в 2020-м — 82-е и в 2021-м — 80-е.