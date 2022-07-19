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В Совфеде оценили предложение ЕК выделить €500 млн для совместных закупок оружия

Сенатор Цеков объяснил, почему в ЕК предложили выделить €500 млн для совместных закупок оружия в Европе
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Thomas Imo/photothek.net
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Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков во вторник, 19 июля, прокомментировал «Известиям» предложение Еврокомиссии о выделении €500 млн на два года для совместных закупок оружия в странах Евросоюза.

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«Они затеяли эту гонку вооружений, и они ее продолжают. Это оружие в Европе может быть использовано только в случае, если НАТО на кого-то нападет. Других вариантов для его использования нет», — указал он.

По словам сенатора, ЕС продолжает поставлять оружие Киеву, поскольку хочет затянуть конфликт, при этом на саму Украину коллективному Западу всё равно. В Европе считают, что продолжение конфронтации может ослабить Россию, а Украина им интересна лишь как пушечное мясо, добавил парламентарий.

«Они преследуют свои интересы с надеждой, что РФ ослабнет. При этом если глубоко вникнуть в эту ситуацию, Европа страдает не меньше, а может даже и большее чем РФ и от санкций, и от конфронтации на Украине. А выгоду при этом получают американцы», — заключил Цеков.

Ранее в этот день еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон рассказал о том, что ЕК предложила выделить €500 млн на два года для совместных закупок оружия в странах Евросоюза. По его словам, это позволит компенсировать пробелы, образовавшиеся после поставок вооружения Украине.

Накануне военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с «Известиями» сказал, что заявление о том, что запасы оружия в Европе истощаются на фоне помощи Украине, предназначены для выделения средств на покупку американских вооружений. Он подчеркнул, что сейчас, когда страны Восточной Европы освободили свои склады от старой советской боевой техники, теперь их надо заполнить новой, американской.

Тогда же газета Financial Times сообщила о том, что в Европе запасы тяжелого вооружения начинают заканчиваться из-за снабжения Украины. Указывалось, что речь идет о танках, реактивных системах залпового огня (РСЗО), а также об артиллерийских системах, которые необходимы для «сдерживания продвижения России». По мнению аналитиков, ситуация вокруг конфликта на Украине продемонстрировала неподготовленность Европы к каким-либо военным столкновениям. Теперь странам Евросоюза предстоит восстанавливать свои запасы.

9 июля газета The New York Times написала, что ЕС и США не смогут долго оказывать военную поддержку Украине, так как их возможности не безграничны. Отмечается, что прежний уровень помощи вряд ли будет оказываться на фоне нарастания усталости от ситуации на Украине «по обе стороны Атлантики».

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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