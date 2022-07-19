В Люблино девушка пострадала в результате столкновения двух автомобилей

Авария с участием двух автомобилей, произошла в столичном районе Люблино. В результате пострадала девушка. Об этом источник в правоохранительных органах Москвы сообщил во вторник, 19 июля.

«По предварительным данным, на пересечении улицы Краснодарская и улицы Совхозная произошло столкновение автомобилей Kia и Mercedes», — заявил он агентству городских новостей «Москва».

Пострадавшая находится в тяжелом состоянии. На месте аварии работают полицейские и медики.

Ранее в этот день один человек погиб и двое пострадали в результате столкновения четырех автомобилей на 22 км МКАД, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее, 19 июля, сообщалось, что три человека погибли, еще трое получили травмы и были госпитализированы в результате ДТП в Башкирии. Инцидент произошел на 196 км федеральной трассы Уфа — Оренбург, передает «Федеральное агентство новостей». Авария произошла в результате столкновения автомобиля Ford Focus и встречной LADA Largus.