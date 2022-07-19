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Ключи от 55 новых квартир вручили переселенцам из аварийного жилья в Долинске

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В городе Долинск Сахалинской области еще 55 семей из числа переселенцев из аварийного жилфонда получили ключи от новых квартир. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Новый пятиэтажный дом возвели по улице Комсомольская, 42. В нем 10 однокомнатных и 45 двухкомнатных квартир. Согласно проекту, в каждой из них выполнен ремонт, установлены электроводонагреватели и электроплиты на кухне. Во дворе обустроена площадка для детей.

Ключи от новых квартир получили переселенцы из авариных домов № 10 и 12 по улице Пионерской, а также дома № 3 по улице Шевченко, пишет ИА SakhalinMedia.

В 2022 году в Долинске, Углезаводске и Стародубском планируется сдать еще более 120 квартир. В 2021-м новоселье в регионе отметили около 4 тыс. человек. Всего в ближайшие пять лет ключи от новых квартир должны получить около 30 тыс. жителей островного региона.

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