Пожар произошел в магазине в Астрахани

Пожар произошел в одном из сетевых магазинов в Астрахани. Об этом во вторник, 19 июля, сообщает «Астрахань-24» со ссылкой на МЧС.

Инцидент произошел накануне, 18 июля, в 15.08 на улице Гагарина. Огонь захватил нежилое здание. Площадь пожара составила 30 кв. м.

На место выехали 14 спасателей и четыре единицы техники. Пожар был потушен через 37 минут. В результате никто не пострадал.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание.

Ранее на горе Барсук в Самаре сгорело деревянное жилище, построенное местным отшельником. Пожар удалось локализовать. Лес не пострадал.