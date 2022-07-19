В Самарской области спрогнозировали магнитные бури

Со среды, 20 июля, жителей Самары ожидают пяти-шестибалльные магнитные бури. Об этом во вторник, 19 июля, сообщает НИА «Самара» со ссылкой на синоптиков центра Гисметео.

Магнитные бури прогнозируются на 20, 21, 22 и 23 июля. Они оцениваются как слабые, однако всё же могут повлиять на самочувствие метеозависимых людей, отмечает ГТРК Самара.

По словам специалистов, при магнитных бурях полезно высыпаться и делать утреннюю гимнастику. Тяжелую пищу и алкоголь употреблять не стоит. Кроме того, лучше ограничить поездки на автомобиле и постараться не поддаваться стрессовым ситуациям.