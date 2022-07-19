Президент России примет участие в форуме «Сильные идеи для нового времени»

20 июля президент России Владимир Путин примет участие в пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) и Фонда «Росконгресс» «Сильные идеи для нового времени». В ходе заседания Президенту России будут презентованы проекты, получившие максимально высокую оценку экспертов.

Предложения авторов идей, разделенные на три блока — технологии, социальное партнёрство, предпринимательство — представят генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, директор направления «Молодые профессионалы» АСИ, специальный представитель Президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков и председатель госкорпорации «ВЭБ.РФ», председатель экспертного совета АСИ Игорь Шувалов.

Заявочная кампания по сбору идей для форума завершилась 20 мая. Идеи принимались на платформе ideas.roscongress.org. Число участников превысило 311 тыс. человек из всех регионов России, подано 19,5 тыс. идей.

Список спикеров и трансляция мероприятия доступны на официальном сайте форума «Сильные идеи для нового времени».