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Под Авдеевкой силы ДНР уничтожили корректировщика американских гаубиц

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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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Бойцы Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) во вторник, 19 июля, ликвидировали под Авдеевкой украинского корректировщика артиллерии, наводившего американские гаубицы М777 на объекты в поселениях Верхнеторецкое, Новоселовка и Васильевка под Донецком.

Власти Херсонской области призвали провести трибунал над Зеленским. Онлайн спецоперации 19 июля
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Как передает «РИА Новости», корректировщик был ликвидирован противотанковым ракетным комплексом «Конкурс» 9-го полка Народной милиции, дальность стрельбы достигает 4 км.

10 июля министр обороны Украины Алексей Резников признал, что в рядах ВСУ большие потери, вооружение истощено. Он указал на острую необходимость в дополнительных поставках бронетехники и беспилотников.

До этого, 7 июля, в Минобороны РФ рассказали, что на Соледарском направлении общие потери 24-й мехбригады украинских военных составили около 2,5 тыс. человек, что составляет 60% ее численного состава.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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