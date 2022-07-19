Под Авдеевкой силы ДНР уничтожили корректировщика американских гаубиц
Бойцы Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) во вторник, 19 июля, ликвидировали под Авдеевкой украинского корректировщика артиллерии, наводившего американские гаубицы М777 на объекты в поселениях Верхнеторецкое, Новоселовка и Васильевка под Донецком.
Как передает «РИА Новости», корректировщик был ликвидирован противотанковым ракетным комплексом «Конкурс» 9-го полка Народной милиции, дальность стрельбы достигает 4 км.
10 июля министр обороны Украины Алексей Резников признал, что в рядах ВСУ большие потери, вооружение истощено. Он указал на острую необходимость в дополнительных поставках бронетехники и беспилотников.
До этого, 7 июля, в Минобороны РФ рассказали, что на Соледарском направлении общие потери 24-й мехбригады украинских военных составили около 2,5 тыс. человек, что составляет 60% ее численного состава.
24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.
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