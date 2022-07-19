Кремль горел в Нижнем Новгороде

В кремле в Нижнем Новгороде произошел пожар. Обошлось без пострадавших. Эвакуированы 30 человек, детей среди них нет.

Как пишет ИА «НьюсНН» со ссылкой на региональное ГУ МЧС, сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного в 13.21 сегодня, 19 июля. Возгорание зафиксировали во втором корпусе, где располагается заксобрание Нижегородской области.

Эксперты, прибывшие на место, установили, что произошло короткое замыкание светильника в одном из кабинетов, которое привело к возгоранию.

Ликвидировали пожар в 13.30. К тому моменту пламенем было охвачено 0,5 кв. м.

Ранее сообщалось, что в Москве загорелась церковь Иверской иконы Божией Матери. Как рассказали очевидцы, молния попала в купол храма, вызвав пожар. Информации о пострадавших не было.