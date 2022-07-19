Строительство пристройки к школе № 1 возобновили в приморском Вяземском

В городе Вяземский Приморского края возобновили строительство пристройки к школе № 1. Об этом сообщает региональное правительство.

На сегодняшний день на объекте задействовано несколько десятков рабочих. В ближайшее время подрядчик намерен привлечь еще несколько человек.

По словам главы минстроя Олега Сутурина, который побывал на объекте, в течение двух-трех месяцев необходимо построить коробку здания, соединив ее с основным корпусом школы, а также благоустроить спортивную площадку. Зимой подрядчик должен выполнить внутреннюю отделку и другие работы по благоустройству.

Ввести пристройку в эксплуатацию планируется в 2023 году, уточняет РИА «Восток-Медиа».

Возведение дополнительного корпуса было приостановлено в связи с ошибками, допущенными при проектировании. Документацию скорректировали, это позволило возобновить работы.