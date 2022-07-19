На западе Москвы загорелась квартира. Инцидент произошел во вторник, 19 июля, в столичном районе Солнцево на Производственной улице.

Очевидцы также выкладывают в социальные сети фото и видео, на которых видно, как огонь выбивается из окна.

Местные жители рассказывают, как услышали хлопок, после которого и началось возгорание.

Пока никакой информации о пострадавших нет.

4 июля пожар произошел в квартире жилого дома в центре Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС. Возгорание произошло по адресу Грузинский Вал, 18/15.