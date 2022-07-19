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В Нижегородской области подросток погиб из-за удара током на рыбалке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Сотрудники Балахнинского межрайонного следственного отдела Следственного комитета России 19 июля возбудили уголовное дело по факту гибели 17-летнего подростка в Нижегородской области из-за удара током на рыбалке. Смерть произошла накануне вечером.

По данным ведомства, инцидент носит признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Молодой человек поздно вечером вместе со своим другом отправились на озеро возле улицы Кавказ города Балахна, где начали ловить рыбу.

При очередном забросе удочки произошло соприкосновение с линией электропередачи, что привело к удару юноши током. Молодой человек был госпитализирован в ближайшее медицинское учреждение, где и скончался. Следователи проводят проверку для выяснения всех обстоятельств произошедшего и установления оценки качества обслуживания и эксплуатации электропередачи.

14 июля на месте строительства нового дома в городе Таганрог Ростовской области от удара током погиб мужчина в возрасте около 60 лет.

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