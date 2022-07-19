Валютная биржа Тегерана запустила торги парой «иранский риал/рубль». Об этом 18 июля сообщило агентство IRNA со ссылкой на главу Центрального банка Ирана Алис Салехабади.

«Открытие торгов парной валютой «рубль/иранский риал» является важным шагом в развитии экономических отношений между Ираном и Россией», — сказал он.

Эту позицию на торгах открыли в рамках подписанных между Тегераном и Москвой соглашений об использовании национальных валют в межгосударственных отношениях.

По словам Салехабади, россияне, находящиеся в Иране, могут воспользоваться курсом валютных пар для удовлетворения своих потребностей в иранской валюте. Он добавил, что база установления парного курса «рубль/иранский риал» будет конкурентной на основе спроса и предложения, как и другие рыночные курсы.

«Местные валюты, двусторонние и многосторонние валютные соглашения станут подходящим средством для нейтрализации политических инструментов и доминирования мировых валют. Сегодня мы являемся свидетелями первого и очень важного шага в области двусторонних валютных соглашений между Ираном и Россией», — отметил он.

25 мая вице-премьер РФ Александр Новак сообщил по итогам встречи сопредседателей межправкомиссии, что Россия и Иран договорились переходить на расчеты в национальных валютах. Он также отметил, что страны обсуждают соединение платежных систем «Мир» и «Шетаб» (платежная система Ирана), а также работу национальных систем передачи финансовых сообщений.

Ранее, 1 апреля, замглавы иранского Центробанка по международным делам Мохсен Карими заявил, что власти Ирана предложили России меры по уходу от американских санкций. Он также сообщил, что Иран готов проводить торговые операции с РФ в национальных валютах двух стран, договоренности на этот счет уже есть.

30 марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о наращивании партнерства России и Ирана. На встрече с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом министр подчеркнул, что Москва в отношениях с Тегераном будет выстраивать практические шаги, которые позволят обходить незаконные санкции Запада.

До этого, 24 марта, посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщил, что власти страны обсуждают с Россией признание карт российской платежной системы «Мир».

Страны Запада начали вводить санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля. Власти России уточняли, что спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины, это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа.

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