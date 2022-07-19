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Польская прокуратура возбудила дело из-за нападения на посла РФ 9 мая

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Прокуратура Польши 19 июля возбудила уголовное дело по факту нападения на российского посла в Варшаве Сергея Андреева, произошедшего 9 мая. Об этом он рассказал агентству «РИА Новости».

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«Мне пришло письмо из прокуратуры, где меня уведомили о том, что возбудили уголовное дело», — рассказал посол в беседе с агентством.

9 мая в Варшаве, на улице Жвирки и Вигуры, группа разгневанных поляков и украинцев подкараулила Андреева, его супругу и группу российских дипломатов, которые пришли для возложения цветов на мемориальном кладбище советских солдат. Дипломата облили красной краской и выкрикивали оскорбительные лозунги. Рядом завязалось несколько потасовок. Полиция в это время бездействовала.

В российском посольстве уточнили, что МИД Польши нотой не рекомендовал дипмиссии проведение церемонии возложения венков и цветов, а также «Бессмертного полка».

После инцидента Москва выразила решительный протест польским властям.

На следующий день после инцидента, 10 мая, замминистра иностранных дел Польши Петр Вавжик рассказал, что польская сторона хотела бы закрыть тему нападения, так как в Варшаве посчитали, что выражение сожалений со стороны польского МИДа было достаточным, чтобы исчерпать инцидент.

11 мая в МИД России рассказали, что российская сторона потребовала официальных извинений от польского руководства. Позднее, 19 мая, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

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