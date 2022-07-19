Путин прибыл в Тегеран для участия в саммите с Раиси и Эрдоганом

Президент России Владимир Путин 19 июля прибыл в Тегеран, где ему предстоят три раунда двусторонних переговоров и саммит стран — гарантов сирийского урегулирования в рамках астанинского формата.

Для встречи российского лидера был подготовлен почетный караул и расстелена красная ковровая дорожка. Путин спустился по трапу с Ил-96, обменялся приветствиями с встречающими и сел в лимузин Aurus.

Сначала глава государства встретился с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Позднее он проведет встречу с духовным лидером и руководителем Ирана Али Хаменеи. Последней назначена встреча с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Накануне помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что по результатам этой встречи Россия и Иран планируют вывести двусторонние отношения на новый уровень стратегического партнерства.

В тот же день посол РФ в Тегеране Леван Джагарян рассказал о наличии многих точек соприкосновения в политике между РФ и Ираном. Россия активно сотрудничала с Ираном по многим вопросам. В частности, по ситуации в Сирии и на южном Кавказе, а также по каспийской и афганской проблематикам, напомнил дипломат.

Также в понедельник официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин в ходе своего визита в Тегеран проведет встречу с высшим духовным руководителем Ирана Али Хаменеи.