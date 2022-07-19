Реклама
Прямой эфир
Мир
В гонке за пост премьера Британии остались Сунак, Мордонт и Трасс
Армия
Бывший офицер ВВС Швеции погиб в районе Донецка
Мир
Путин указал на хорошие темпы развития отношений между РФ и Ираном
Политика
В Кремле прокомментировали планы Киева потопить ЧФ и отвоевать Крым
Мир
ВС РФ уничтожили 200 боевиков «Правого сектора» в запорожской Камышевахе
Экономика
Курс доллара вновь упал ниже 55 рублей
Мир
Польская прокуратура возбудила дело из-за нападения на посла РФ 9 мая
Наука
Солнечная буря обрушится на Землю 19 июля
Общество
МВД России объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона
Армия
Два ракетоносца Ту-160 провели полет над нейтральными водами Баренцева моря
Общество
В Москве выявлены первые случаи подвида коронавируса «Кентавр»

Путин прибыл в Тегеран для участия в саммите с Раиси и Эрдоганом

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин 19 июля прибыл в Тегеран, где ему предстоят три раунда двусторонних переговоров и саммит стран — гарантов сирийского урегулирования в рамках астанинского формата.

Для встречи российского лидера был подготовлен почетный караул и расстелена красная ковровая дорожка. Путин спустился по трапу с Ил-96, обменялся приветствиями с встречающими и сел в лимузин Aurus.

По кирпичу: Иран и Аргентина подали заявки на вступление в БРИКС
Расширение этого объединения может принести всем его участникам немало экономических и политических выгод

Сначала глава государства встретился с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Позднее он проведет встречу с духовным лидером и руководителем Ирана Али Хаменеи. Последней назначена встреча с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Накануне помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что по результатам этой встречи Россия и Иран планируют вывести двусторонние отношения на новый уровень стратегического партнерства.

В тот же день посол РФ в Тегеране Леван Джагарян рассказал о наличии многих точек соприкосновения в политике между РФ и Ираном. Россия активно сотрудничала с Ираном по многим вопросам. В частности, по ситуации в Сирии и на южном Кавказе, а также по каспийской и афганской проблематикам, напомнил дипломат.

Также в понедельник официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин в ходе своего визита в Тегеран проведет встречу с высшим духовным руководителем Ирана Али Хаменеи.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022