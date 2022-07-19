В Барнауле с 1 сентября введут единые школьные и студенческие проездные

С 1 сентября на всех маршрутах барнаульского общественного транспорта, работающего по регулируемым тарифам, введут единые школьные и студенческие проездные. Об этом во вторник, 19 июля, заявили в мэрии города.

Теперь пассажиры, которые использовали проездные типов «Школьный», «Для школьников из малообеспеченных семей», «Студенческий», могут воспользоваться ими для поездки на городских автобусах.

Продажа таких билетов начнется с 15 августа, пишет altapress.ru.

Ранее проездные использовали только в электротранспорте.