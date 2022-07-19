Реклама
Прямой эфир
Мир
В гонке за пост премьера Британии остались Сунак, Мордонт и Трасс
Армия
Бывший офицер ВВС Швеции погиб в районе Донецка
Мир
Путин указал на хорошие темпы развития отношений между РФ и Ираном
Политика
В Кремле прокомментировали планы Киева потопить ЧФ и отвоевать Крым
Мир
ВС РФ уничтожили 200 боевиков «Правого сектора» в запорожской Камышевахе
Экономика
Курс доллара вновь упал ниже 55 рублей
Мир
Польская прокуратура возбудила дело из-за нападения на посла РФ 9 мая
Наука
Солнечная буря обрушится на Землю 19 июля
Общество
МВД России объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона
Армия
Два ракетоносца Ту-160 провели полет над нейтральными водами Баренцева моря
Общество
В Москве выявлены первые случаи подвида коронавируса «Кентавр»

Грузовики китайских марок впервые стали лидерами российского рынка

0
Фото: Global look Press/UPPA/ZUMA Press/Jianglin
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самыми популярными в России новыми грузовыми автомобилями стали машины китайских брендов. За вторую неделю июля 2022 года в РФ было реализовано 630 новых грузовых автомобилей производства КНР. Об этом 19 июля сообщило агентство «Автостат».

Литье мое: обойдутся ли российские грузовики без заграницы
Что будет выпускать КамАЗ в условиях санкций

Аналитики подсчитали, что в период с 11 по 17 июля в России было продано 630 новых грузовиков китайских марок, тогда как продажи российской грузовой техники составили 617 автомобилей.

Специалисты компании отметили, что «китайцы» впервые стали лидерами российского рынка в данном сегменте.

Эксперты агентства в связи с этим заметили, что доля грузовиков из КНР в РФ постоянно растет. Если по итогам июня 2022 года она составила 31%, то в первую неделю июля достигла отметки в 37,6%. Во вторую неделю доля грузовиков китайских брендов увеличилась до 44%. Одновременно специалисты подметили, что доля российских грузовых марок за прошедшую неделю снизилась с 50,5 до 43%.

Аналитики компании отметили, что в России в десятке самых популярных грузовых брендов половина китайские. В лидерах российский КамАЗ. Затем идет Shacman/Shaanxi. Третье место у Howo. Затем плотно идут среднетоннажники FAW, JAC и Hongyan.

18 июля «Известия» написали, что в России подержанные грузовики подорожали сильнее новых. Средние цены на грузовики с пробегом в РФ во II квартале текущего года выросли на 29,3% по сравнению с I кварталом 2022 года. Цена на неновый грузовой автомобиль в России во II квартале составила 3,6 млн рублей.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022