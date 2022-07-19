Грузовики китайских марок впервые стали лидерами российского рынка

Самыми популярными в России новыми грузовыми автомобилями стали машины китайских брендов. За вторую неделю июля 2022 года в РФ было реализовано 630 новых грузовых автомобилей производства КНР. Об этом 19 июля сообщило агентство «Автостат».

Аналитики подсчитали, что в период с 11 по 17 июля в России было продано 630 новых грузовиков китайских марок, тогда как продажи российской грузовой техники составили 617 автомобилей.

Специалисты компании отметили, что «китайцы» впервые стали лидерами российского рынка в данном сегменте.

Эксперты агентства в связи с этим заметили, что доля грузовиков из КНР в РФ постоянно растет. Если по итогам июня 2022 года она составила 31%, то в первую неделю июля достигла отметки в 37,6%. Во вторую неделю доля грузовиков китайских брендов увеличилась до 44%. Одновременно специалисты подметили, что доля российских грузовых марок за прошедшую неделю снизилась с 50,5 до 43%.

Аналитики компании отметили, что в России в десятке самых популярных грузовых брендов половина китайские. В лидерах российский КамАЗ. Затем идет Shacman/Shaanxi. Третье место у Howo. Затем плотно идут среднетоннажники FAW, JAC и Hongyan.

18 июля «Известия» написали, что в России подержанные грузовики подорожали сильнее новых. Средние цены на грузовики с пробегом в РФ во II квартале текущего года выросли на 29,3% по сравнению с I кварталом 2022 года. Цена на неновый грузовой автомобиль в России во II квартале составила 3,6 млн рублей.