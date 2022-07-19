Авиационный брокер рассказал о классификациях падения самолетов

Существует две классификации падения самолетов. Об этом брокер бизнес-авиации Никита Хозов рассказал во вторник, 19 июля.

По его словам, когда отсутствуют человеческие жертвы, это «инцидент», а если есть хотя бы один погибший, это называется «катастрофа».

Хозов отметил, что причин подобных происшествий всегда много и они должны произойти одновременно.

«Основная причина может быть одна, а того, что привело к ней, множество. Среди них можно выделить невнимательность летного состава, неправильную организацию работы авиакомпании, соблюдение норм отдыха», — подчеркнул эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

Также он добавил, что всегда есть «минимальная вероятность» выжить, которая зависит от скорости полета самолета и угла его падения, передает НСН.

Ранее, 24 июня, в Рязани во время выполнения учебно-тренировочного полета совершил жесткую посадку военно-транспортный самолет Ил-76, сообщает RT. Погибли пять человек.

Крушение произошло на аэродроме Дягилево, пишет Pravda.Ru. После падения воздушного судна начался пожар, который в скором времени удалось ликвидировать. Кроме того, самолет задел линию электропередачи, из-за чего в дачном поселке пропало электричество.