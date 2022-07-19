Мужчина погиб при взрыве в автомастерской в Рязанской области

В Шиловском районе Рязанской области при взрыве в автомастерской погиб мужчина. Об этом во вторник, 19 июля, сообщает YA62.ru со ссылкой на источник.

Инцидент произошел утром в субботу, 16 июля, в деревне Фролово, уточняет 62INFO.ru. Мужчине был 41 год.

По предварительной информации, взорваться могло колесо или компрессор, пишет РИА «7 новостей».

Правоохранители проводят проверку по факту инцидента. Утснавливаются все обстоятельства произошедшего.