В США инфляция дошла до продуктов первой необходимости. Как передает 19 июля агентство Bloomberg, впервые за 40 лет цены на хлеб так резко выросли в стране.

По данным Bloomberg, цена в июне за полкило белого хлеба в США достигла рекордных $1,69, что на 12% больше, чем годом ранее. Пшеничный хлеб также достиг рекордного уровня в $2,22 за почти 500 г.

А ресторан Flat & Point в Чикаго и вовсе оценил свои буханки в $10, чтобы компенсировать высокие затраты на органические ингредиенты, стоимость которых и раньше была дороже обычных.

«Хлеб может оставаться на высоком уровне долго, потому что он оказывает особое давление, помимо растущих затрат на транспортировку и оплату труда, которые затрагивают почти всё», — прогнозирует агентство.

Американцы теперь стараются обходить полки с хлебобулочными изделиями, так как когда-то привычные в продуктовой корзине товары сегодня оказались им не по карману. Помимо этого, американцы также покупают меньше молока и яиц у розничных продавцов.

13 июля стало известно, что годовая инфляция в США по итогам июня ускорилась до 9,1%. Это максимум с ноября 1981 года.

9 июня президент США Джо Байден назвал «проклятием» рекордную инфляцию в стране. Он также заявил, что снижение стоимости продуктов питания и цен на бензин в перспективе маловероятно. По его словам, причина подобной тенденции заключается в кризисе вокруг Украины.

8 июня в эфире Fox Business телеведущий Стюарт Варни отметил, что американцы на фоне роста цен погружаются в пессимизм, поскольку от них уходит идея «американской мечты». По его словам, США попали в «инфляционную спираль», прирост инфляции не снижается, цена галлона (3,785 л) бензина растет на 4–5 центов ежедневно.

Американцы отмечают серьезное ухудшение экономической ситуации. Так, по результатам соцопроса службы NORC Чикагского университета, недовольство граждан США состоянием экономики достигло самого высокого уровня с 1972 года.

Экономические проблемы в странах Запада начались на фоне введения санкций против России из-за проведения Москвой спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Спецоперация началась после обострения в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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