Упавшие деревья впервые за 30 лет уберут на горе Машук

В Пятигорске Ставропольского края леса на горе Машук очистят от поваленных деревьев. На работы выделено из городского бюджета 20 млн рублей. Об этом сообщил глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

Санитарные работы по уборке упавших деревьев не проводили на Машуке более 30 лет. В результате городской склон горы превратился в дикий лес, отмечает NewsTracker.

Глава администрации потребовал от лесников присылать ему фото и видео расчищенных участков. Он также попросил общественность контролировать проведение работ.

Ранее сообщалось, что в Пятигорске появятся скамейки в честь барона Мюнхгаузена. Их установит Владимир Нагово-Мюнхгаузен, который называет себя потомком барона. Лавочки с треуголками как у Мюнхгаузена появятся на участке, с которого открывается вид на горы Бештау и Машук.