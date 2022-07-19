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В Новой Каховке объявлена воздушная тревога

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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В Новой Каховке Херсонской области во вторник, 19 июля, объявлена воздушная тревога. Об этом сообщили власти города. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района.

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«Объявлена воздушная тревога», — заявил представитель ВГА.

ВСУ обстреляли пригород Новой Каховки, оттуда виднеется черный дым, подчеркнул глава Каховского района Владимир Леонтьев. Информация о возможных разрушениях сейчас устанавливается, заметил он.

«Видно черный дым. Обстрелян в очередной раз пригород Новой Каховки. Точное количество выпущенных ракет пока неизвестно, предварительно, от четырех до шести», — уточнил «РИА Новости» Леонтьев.

Днем ранее Новая Каховка снова подверглась обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. Сработала система противовоздушной обороны (ПВО), но есть попадания, сообщил Леонтьев. Армия Украины обстреляла район ГЭС в Новой Каховке, был поврежден газопровод, однако важные элементы инфраструктуры всё же не пострадали, перебоев в энергоснабжении не было, Каховская ГЭС работает в штатном режиме.

Накануне, 13 июля, украинские военные выпустили по Новой Каховке, по предварительной информации, пять ракет из реактивных систем залпового огня. Снаряды прилетели со стороны населенного пункта Баштанка, большинство из них сбили средства ПВО. Среди пострадавших были семьи, дети.

Кроме того, город подвергся обстрелу 11 июля. В результате инцидента погибли семь человек, около 190 граждан обратились за медицинской помощью. Заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева рассказала, что руководство региона обратилось к России с просьбой помочь в восстановлении Новой Каховки.

Граничащая с Крымом Херсонская область перешла под контроль российских военных в середине марта в ходе специальной операции по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение о проведении спецоперации было связано с обострением в середине февраля ситуации из-за обстрелов со стороны украинских военных. Из-за ухудшения обстановки власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей и обратились за помощью к Москве.

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