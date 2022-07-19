Ряд клиник в Великобритании перестал принимать российских пациентов

Российских пациентов перестали принимать в ряде британских клиник. Об этом 19 июля рассказал посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

По его словам, русофобия стала проявляться в более скрытых формах. Дипломат сказал, что с российскими артистами проводятся беседы, в ходе которых от них требуют отказа от поддержки РФ и от демонстрации своей позиции по поводу ситуации на Украине.

«То же самое с врачами, которые были как-то связаны или работали с российскими пациентами. Российских пациентов перестали принимать здесь в ряде клиник, особенно [в тех,] которые застрахованы американскими страховыми компаниями», — отметил Келин в эфире телеканала «Россия 24».

Он считает, что такие проявления совершенно не похожи на демократию.

«Ничего общего — идет чистая дискриминация по национальному признаку, что противоречит конвенции о расовой дискриминации», — подчеркнул посол.

Ранее, 27 мая, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в мире надолго задержится ситуация беспрецедентной русофобии Запада, поскольку западные страны объявили всему русскому миру тотальную войну и уже не скрывают этого.

21 апреля председатель совета российских соотечественников в Ирландии Дмитрий Смирнов рассказал о травле русскоязычных детей в ирландских школах. Он отметил, что подобные случаи участились после начала российской спецоперации по защите Донбасса.

Антироссийские настроения в мире резко усилились после того, как президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении операции по защите Донбасса. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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