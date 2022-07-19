Названа цена нового Kia Sportage в России

Компания Kia 19 июля назвала стоимость нового поколения кроссовера Sportage для российского рынка. Цена базовой версии составит от 2 849 900 рублей. Самая дорогая версия модели по оценке компании не превысит 4 млн рублей.

Компания сообщила, что в России будет представлен автомобиль с бензиновыми моторами: 150-сильным 2-литровым и 190-сильным 2,5-литровым. Двигатели будут сочетаться с 6-ступенчатой механической коробкой передач и «автоматом»: 6- или 8-ступенчатым.

Тип привода передний или полный. Машина выйдет на российский рынок только с удлиненной колесной базой. Новый Sportage станет первой моделью бренда, которая представит на российском рынке философию дизайна Kia «Единство противоположностей».

Кроссовер поступит в продажу в семи комплектациях (Classic, Comfort, Luxe, Prestige, Style, X-Line и X-Line+) по цене от 2,8 млн рублей до 4 млн рублей в зависимости от уровня оснащения.

Сроки начала продаж новинки не названы, но новинка уже замечена у некоторых официальных дилеров в Москве. Производство Kia Sportage пятого поколения стартовало на заводе «Автотор» в феврале 2022 года.

18 июля «Известия» рассказали, что в Европе представили обновленный хетчбек Kia XCeed 2022 модельного года. Машина получила гибридную технологию PHEV, новую отделку GT-Line и самый мощный мотор мощностью 201 л.с. Производство обновленного XCeed на заводе в Словакии начнется летом 2022 года, а продажи в Европе начнутся в сентябре.