Фестиваль лотосов впервые пройдет в Волгоградской области

В Волгоградской области с 7 по 14 августа пройдет фестиваль лотосов. Его впервые организуют на территории региона. На форум, как ожидается, съедутся гости из Астрахани и Калмыкии. Фестиваль проводится при поддержке Ростуризма.

ИА «НовостиВолгорада.Ру» пишет, что мероприятия разделили на четыре блока: выставочный, экскурсионный, образовательный и конкурсный. Так, посетителей ждут конкурсы рисунков и фотографии, пленэр на острове лотосов, сплавы на байдарках, прогулки на сапах, мастер-классы по каллиграфии и оригами, чайная церемония и экомарафон.

Кроме того, в рамках фестиваля запланирована экскурсия по природному парку «Волго-Ахтубинская пойма» и по ферме экзотических птиц «Калинин парк».

События будут проходить на различных площадках, в том числе музее ИЗО имени Машкова, областном краеведческом музее, библиотеке имени Горького, музее «Старая Сарепта», ботаническом саду, корейском центре «Миринэ», студии йоги «Лотос», глэмпинге «Хайд».