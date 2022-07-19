Песков: заявления Минобороны Украины о ЧФ и Крыме подтверждают оправданность спецоперации

Заявления киевской стороны о планах уничтожить Черноморский флот и вернуть себе полуостров Крым лишний раз подтверждают обоснованность проведения специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса. Такое заявление во вторник, 19 июля, сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Подобные заявления, которые содержат притязания на российскую территорию, лишний раз говорят о правильности и абсолютной оправданности специальной военной операции, ибо только такими средствами можно избавить Украину от подобных представителей руководства», — так прокомментировал планы Киева официальный представитель Кремля в ходе общения с журналистами.

19 июля заместитель главы министерства обороны Украины Владимир Гаврилов в интервью британской газете The Times заявил о намерениях уничтожить российские военные судна в акватории Черного моря и забрать Крым.

Незадолго до этого, 17 июля, советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович намекнул на то, что Киев может атаковать Крымский мост в момент, когда у него появится «первая техническая возможность».

Несмотря на угрозы, крымские власти заверили, что жители республики находятся в самом надежном, охраняемом и защищенном месте с 2014 года, а опасности для региона отсутствуют.

15 июля министр обороны Украины Алексей Резников убеждал, что Киев обязался не применять переданное Западом высокоточное оружие для ударов по российской территории.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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