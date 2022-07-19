Reuters: ЕС смягчит санкции против российских банков для торговли продовольствием

Европейский союз (ЕС) внесет поправки в санкции в отношении РФ, частично разморозив средства нескольких российских банков. Об этом сообщает 19 июля агентство Reuters, ссылаясь на проект документа.

Отмечается, что такое решение было принято для того, чтобы облегчить торговлю продовольствием и удобрениями.

Агентство уточняет, что, согласно проекту документа, деньги могут быть высвобождены, «после того как будет установлено, что такие средства или экономические ресурсы необходимы для закупки, импорта или транспортировки сельскохозяйственной и пищевой продукции, включая пшеницу и удобрения».

14 июля США разрешили проводить транзакции с Россией, связанные с удобрениями, продовольствием, посевными материалами, лекарствами и медицинским оборудованием.

20 июня глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заверил, что желающие приобретать российские продовольствие и удобрения могут это делать свободно. При этом он заявил, что стремительно растущий продовольственный кризис в мире никак не связан с санкциями ЕС.

Еще 1 апреля директор Института Латинской Америки РАН Дмитрий Разумовский заявил, что санкции, которые приняли страны Запада в отношении России, могут стать причиной серьезного обострения проблемы мирового голода.

Россия входит в тройку мировых лидеров-поставщиков минеральных удобрений и играет важную роль в обеспечении глобальной продуктовой безопасности.