Два ростовских пляжа попали в список самых чистых в России

Два пляжа в Ростовской области попали в рейтинг самых безопасных и самых чистых пляжей России. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Речь идет о пляжах «Азак» и «Казачий Дон». Первый находится в Азове и был открыт в 2019 году, а второй — в станице Старочеркасской, пишет RostovGazeta.

Также в рейтинге самых чистых — пляжи в Калининградской и Саратовской областях.

Минувшим летом сообщалось, что в Ростовской области были отобраны 172 пробы воды из различных водоемов. Треть из них не соответствовало нормам. При этом возбудителей инфекционных заболеваний выявлено не было.