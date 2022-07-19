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Свыше 16 т продовольствия доставили в пострадавший от дождей район Якутии

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Фото: МЧС РФ
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В пострадавший от дождевого паводка Верхоянский район Республики Саха (Якутия) доставлено более 16 т продовольствия и товаров первой необходимости. Для помощи в восстановительных работах в район прибыл вертолет Ми-26 МЧС России, сообщает пресс-служба республиканского спасательного ведомства.

Как рассказал начальник якутского МЧС Павел Гарин, в настоящее время паводковая обстановка в Верхоянском районе стабилизируется. От воды освободились почти все дома и приусадебные участки, пишет ИА SakhaNews.

«С нарастающим итогом в Верхоянский район доставлено более 16 200 кг продовольствия и товаров первой необходимости. Продолжаются оказание адресной помощи населению, эвакуация населения, раздача продуктов питания и питьевой воды», — сообщил Гарин.

Кроме того, ведутся работы по просушке жилых домов и расчистке дворов от мусора. На сегодняшний день просушено 84 дома и расчищено 211 участков.

В оперштабе сообщили ИА YakutiaMedia, что вертолет Ми-26 прибыл в Якутию по заявке республиканского правительства. Воздушное судно будет доставлять строительные материалы, тяжелую технику и оборудование.

В ближайшие сутки, согласно прогнозу Якутского УГМС, осадков в Верхоянском районе не ожидается. Специалисты прогнозируют постепенное понижение уровней воды и освобождение от нее подтопленных участков.

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