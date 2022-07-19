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В офисе Зеленского начали угрожать посетившим Донбасс российским чиновникам

Подоляк пообещал ответ российским чиновникам из-за их посещения Донбасса
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Фото: ТАСС
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Посещение российскими чиновниками освобожденных от киевского режима территорий и их поездки в Донбасс не останутся без ответа. Об этом заявил 19 июля советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

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«Официальные лица из администрации [президента России Владимира] Путина периодически посещают наши территории. Довольно рискованно. Украинский ответ обязательно последует», — предупредил Подоляк в социальных сетях.

После освобождения российской армией Херсонской, Запорожской и Харьковских областей Украины, территории данных регионов, которые выразили желание войти в состав России, посещали многие высокопоставленные лица РФ. Среди них — министр образования и науки Валерий Фальков, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, министр просвещения Сергей Кравцов, первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко и другие.

Ранее во вторник замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Зеленскому рано или поздно придется предстать перед трибуналом как военному преступнику. Он также указал, что украинскому руководству стоит забыть о Херсонской области и оставить мысли о возвращении региона в состав страны.

15 июля член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов также заявил, что Запорожская область потеряна для Украины навсегда и киевскому режиму необходимо смириться с этим. 14 июля глава ВГА региона Евгений Балицкий заявил, что в регионе в начале осени пройдет референдум о вхождении в состав России.

Россия продолжает начатую 24 февраля операцию по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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