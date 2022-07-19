Сосиску длиной 100 м и мороженое весом 80 кг представят в Омске

В Омске с 25 про 31 июля состоится сельскохозяйственная выставка «АгроОмск». Она пройдет в парке «На Королева». Мероприятия проведут в обычном режиме. Последние два года выставка проходила в онлайн-формате из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом.

По словам регионального министра сельского хозяйства Николая Дрофы, которые приводит ИА «ОМСКРЕГИОН», выставка нацелена на импортозамещение, на ней будут демонтироваться оборудование и продукция, которые производятся в первую очередь в Омской области. Также на площадки будут привлекаться и соседи — Казахстан и Белоруссия. О желании поучаствовать в мероприятиях заявили 300 компаний, а всего планируется около 500.

ИА «Город55» пишет, что первые дни «АгроОмска» будут посвящены только производителям, аграриям, экспертам. А 27 июля выставка откроется для всех желающих. Гостей ждут сюрпризы от местных предприятий. Так, группа компаний «Сибколбасы» покажет и угостит бесплатно сосиской длиной 100 м. А «Сибхолод» сделает мороженое, которое будет весить более 80 кг.

Ожидается, что Омская область заключит на выставке минимум три соглашения: с «Газпромом» — на поставку горюче-смазочных материалов, с белорусским «Гомсельмашем» — на поставку техники, с предприятием «Пегас» — на средства по уходу за растениями.