Минстрой России создаст единый федеральный реестр долгостроев

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о правилах формирования и ведения федерального реестра незавершенных объектов капитального строительства, состава включаемых в него сведений и порядка предоставления сведений из такого реестра. Единый федеральный реестр с информацией о долгостроях поможет скоординировать и ускорить работу по их ликвидации. Об этом во вторник, 19 июля, сообщили «Известиям» в пресс-службе Министерства строительства РФ.

«Благодаря изменению нормативно-правовых актов в дальнейшем мы сможем создать единый реестр незавершенных объектов с подробными техническими характеристиками каждого строения, финансовыми и целевыми показателями», — сказал министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.

В реестр могут быть включены все объекты из собственности РФ, ее субъектов, муниципальных образований, акционерных обществ и госкорпораций и компаний, строительство или реконструкция, на которых были выделены средства из федерального бюджета, подчеркивается в постановлении.

После включения в реестр будет приниматься индивидуальное решение: здание достроят, законсервируют, снесут либо примут решение о реализации при помощи инструментов государственно-частного партнерства, отмечается в документе.

11 июля Мишустин заявил о планах создания в России федерального реестра долгостроев. По его словам, долгострои находятся в разном состоянии, а многие из них, уже оснащенные инфраструктурой, не переводятся в статус готовых.

В феврале сообщалось о выделении дополнительных 3,4 млрд рублей Ленинградской области на восстановление прав обманутых дольщиков. В общей сложности на завершение проблемных объектов долевого строительства из бюджета Ленобласти обещали выделить 10,9 млрд рублей и столько же из федерального бюджета.