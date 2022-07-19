Реклама
Прямой эфир
Политика
В Кремле прокомментировали планы Киева потопить ЧФ и отвоевать Крым
Мир
ВС РФ уничтожили 200 боевиков «Правого сектора» в запорожской Камышевахе
Экономика
Курс доллара вновь упал ниже 55 рублей
Мир
Польская прокуратура возбудила дело из-за нападения на посла РФ 9 мая
Наука
Солнечная буря обрушится на Землю 19 июля
Общество
МВД России объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона
Общество
В Москве выявлены первые случаи подвида коронавируса «Кентавр»
Армия
Два ракетоносца Ту-160 провели полет над нейтральными водами Баренцева моря
Мир
Reuters узнал о намерении ЕС ослабить санкции ради продовольствия из РФ
Политика
Слуцкий заявил о выдвижении РФ более жестких условий в переговорах с Украиной
Мир
В ЛНР сообщили о подготовке Украины к мобилизации женщин

Минстрой России создаст единый федеральный реестр долгостроев

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о правилах формирования и ведения федерального реестра незавершенных объектов капитального строительства, состава включаемых в него сведений и порядка предоставления сведений из такого реестра. Единый федеральный реестр с информацией о долгостроях поможет скоординировать и ускорить работу по их ликвидации. Об этом во вторник, 19 июля, сообщили «Известиям» в пресс-службе Министерства строительства РФ.

Стройка по правилам: Путин призвал окончательно решить проблемы дольщиков
На коллегии Генпрокуратуры президент также поручил разобраться с ценами на ЖКХ и защитить права предпринимателей

«Благодаря изменению нормативно-правовых актов в дальнейшем мы сможем создать единый реестр незавершенных объектов с подробными техническими характеристиками каждого строения, финансовыми и целевыми показателями», — сказал министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.

В реестр могут быть включены все объекты из собственности РФ, ее субъектов, муниципальных образований, акционерных обществ и госкорпораций и компаний, строительство или реконструкция, на которых были выделены средства из федерального бюджета, подчеркивается в постановлении.

После включения в реестр будет приниматься индивидуальное решение: здание достроят, законсервируют, снесут либо примут решение о реализации при помощи инструментов государственно-частного партнерства, отмечается в документе.

11 июля Мишустин заявил о планах создания в России федерального реестра долгостроев. По его словам, долгострои находятся в разном состоянии, а многие из них, уже оснащенные инфраструктурой, не переводятся в статус готовых.

В феврале сообщалось о выделении дополнительных 3,4 млрд рублей Ленинградской области на восстановление прав обманутых дольщиков. В общей сложности на завершение проблемных объектов долевого строительства из бюджета Ленобласти обещали выделить 10,9 млрд рублей и столько же из федерального бюджета.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022