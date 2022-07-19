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Польская прокуратура возбудила дело из-за нападения на посла РФ 9 мая

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Фото: РИА Новости/Алексей Бухчин
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Польская прокуратура возбудила уголовное дело по факту нападения на российского посла Сергея Андреева 9 мая. Об этом он сообщил 19 июля.

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«Мне пришло письмо из прокуратуры, где меня уведомили о том, что возбудили уголовное дело», — сказал Андреев агентству «РИА Новости».

В Варшаве 9 мая посла, его супругу и группу дипломатов поджидали у мемориального кладбища воинов СССР поляки и украинцы. Они преградили им путь, выкрикивая оскорбительные лозунги, после чего облили дипломата жидкостью красного цвета. Рядом завязалось несколько потасовок. Полиция в это время бездействовала.

Дипломатический представитель отметил, что не пострадал, и заявил, что местные польские власти дискредитировали себя реакцией на нападение в День Победы.

После инцидента Москва выразила решительный протест польским властям.

На следующий день, 10 мая, заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик рассказал в эфире местного телеканала, что в Варшаве хотели закрыть тему нападения, ограничившись выражением сожаления.

В МИДе РФ 11 мая сообщили, что российская сторона потребовала официальных извинений от польского руководства. Позже, 19 мая, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

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