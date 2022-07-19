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Эксперт из ЕС оценил шансы Трасс стать премьером Великобритании

Эксперт из ЕС Коул: Трасс станет новым премьер-министром Великобритании
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Фото: TASS/EPA/Salvatore Di Nolfi
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Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс станет новым премьер-министром страны. В этом уверен бывший высокопоставленный госслужащий Евросоюза (ЕС) Фрэнсис Коул, назвавший 19 июля главу британского МИД «новой Маргарет Тэтчер».

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«Я ожидаю, что Элизабет Трасс станет победителем. Она четко выражает свои мысли и считается новой Маргарет Тэтчер в партии. Она также является женщиной, которая могла бы помочь, и у нее есть поддержка от большинства членов парламента», — обосновал он свою позицию в комментарии «РИА Новости».

Коул также напомнил, что Трасс является яростной сторонницей Brexit, несмотря на то что была противником выхода Великобритании из состава ЕС во время первой кампании. К тому же, она готова принять законы для защиты исключительного права Великобритании перед Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).

Эксперт также оценил шансы занять пост премьер-министра главных конкурентов Трасс — экс-главы министерства финансов Британии Риши Сунака и заместителя министра по международной торговле Пенни Мордонт. О последней недавно сообщалось, что она якобы состояла на службе в составе британских Военно-морских сил (ВМС).

«Мордонт на самом деле не служила в ВМС, она только проходила там подготовку. Помимо этого возникли другие вопросы по поводу остальной части ее программы обучения, так что я думаю, что она оставит гонку. Что касается Сунака, то он очень богат, и это не очень хорошо воспринимается членами партии. Это не зависть, а убеждение, что премьер-министр Великобритании не должен быть мультимиллионером», — заключил Коул.

Согласно результатам голосования от 18 июля в четвертый тур выборов на пост премьер-министра Великобритании удалось пройти Риши Сунак (115), Пенни Мордонт (82), Лиз Трасс (71) и бывшей замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок (58).

19 июля посол РФ в Лондоне Андрей Келин обратил внимание на заявления Лиз Трасс о ее готовности провести беседу с президентом РФ Владимиром Путиным при участии Индии и Индонезии. Дипломат вспомнил общение Трасс с ее российским коллегой Сергеем Лавровым во время визита в Москву, и указал, что министр иностранных дел Великобритании не слушает и не воспринимает аргументы оппонентов.

17 июля Трасс заявила о готовности встретиться с президентом России на саммите G20, если ее изберут на пост премьер-министра Великобритании. По словам дипломата, она «готова осадить [главу МИД РФ] Сергея Лаврова». После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что попытка «дурно образованной женщины» «осадить» в феврале Лаврова в Москве закончилась позором Трасс.

В Великобритании будет избран новый глава правительства после того, как предыдущий премьер-министр страны Борис Джонсон объявил о своей отставке 7 июля. Это произошло на фоне того, что из его правительства ушли свыше 50 политиков. Никто из новых кандидатов на пост премьера страны не поддержал идею присутствия экс-премьера Джонсона в кабинете министров.

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