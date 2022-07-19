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Эксперт оценил риск «энергетического шторма» в Европе из-за жары

Эксперт Митрахович прокомментировал прогноз аналитиков об «энергетическом шторме» в ЕС из-за жары
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Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane
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Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в беседе с «Известиями» 19 июля прокомментировал риск «энергетического шторма» в Европе на фоне жары.

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По его словам, есть понятие не только зимнего, но и летнего спроса на электроэнергию.

«То есть зимой спрос возникает за счет холодной погоды, необходимости обогрева помещений, также для увеличения выработки электроэнергии. Летний пик потребления связан с использованием кондиционеров», — объяснил эксперт.

По мнению Митраховича, на Западе раскручивают тему изменений климата, что повлияло на рост средних температур. Однако это связано с использованием кондиционеров, так как жара была и сотни лет назад.

«Может быть такая ситуация, что ветер недостаточно сильный и снижается выработка на ветровых станциях. А зимой еще может быть холодный пасмурный штиль, когда холодно, пасмурно и нет ветра, ситуация еще хуже для энергопотребления», — продолжил он.

Для компенсации роста потребления электричества активно используется газ, в итоге дополнительный спрос несет за собой повышение цен на этот энергоноситель.

«Цены по сравнению с предыдущими историческими периодами абсолютно неадекватные, они убивают промышленность и потихоньку будут переходить на коммунальных потребителей», — подчеркнул специалист.

В настоящее время европейцы получают газ по старым контрактам и рост цен не ощутили, но контракты закончатся и оплачивать высокие цены придется.

«Поэтому постепенно и коммуналка подорожает со всеми вытекающими. На текущем этапе этого уже не предотвратить. Надо либо с РФ фундаментально менять отношения (но этого не предвидится), или резать потребление, вводить нормирование. Насколько жестко это будет, зависит от того, какая будет погода и какая будет цена на энергоресурсы зимой», — заключил Митрахович.

Накануне Bloomberg со ссылкой на аналитиков Rystad Energy сообщило о том, что аномально жаркая погода помешает Европе восстановить свои запасы газа в преддверии зимы. Уровень хранилищ в европейских странах по-прежнему остается ниже нормы для этого времени года. На фоне этого аналитики спрогнозировали в Европе «энергетический шторм».

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