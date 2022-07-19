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Посол в Лондоне опроверг обвинения в адрес РФ в смерти наемника в Донбассе

Посол в Лондоне Келин опроверг обвинения в адрес РФ в смерти наемника в Донбассе
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Фото: ТАСС/Zuma
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Москва отвергает все обвинения Лондона в якобы ответственности за смерть британского наемника Пола Ури в Донбассе. С подобным заявлением во вторник, 19 июля, выступил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

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«Меня действительно вызывали в пятницу (15 июля. — Ред.) в британский МИД и в общем-то довольно в такой высокопарной, я бы сказал, в аррогантной форме возложили на Россию ответственность за смерть Пола Ури, который, как известно, умер от диабета, у него был диабет первой степени, хотя ему была оказана помощь, целый ряд сопутствующих болезней», — рассказал Келин в эфире телеканала «Россия 24».

Он также назвал все подобные обвинения со стороны смешными, так как наемники находятся в юрисдикции Донецкой Народной Республики — самостоятельного государства со своими судами и законодательными актами, передает «Газета.Ru».

Британские же власти, по словам Келина, до сих пор не проявили никакого интереса к своим подданным, находящимся в плену.

О смерти Пола Ури 15 июля сообщила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова. Она рассказала, что у британца был выявлен ряд хронических заболеваний, в том числе инсулинозависимый диабет, поражение дыхательной системы, почек и ряд заболеваний сердечно-сосудистой системы. Кроме того, он находился в подавленном психологическом состоянии.

В тот же день Лондон обратился к российским властям за разъяснениями в связи с сообщениями о смерти Ури. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс обвинила Россию в произошедшем инциденте. По ее словам, Ури был схвачен, когда якобы занимался гуманитарной работой на Украине.

В ДНР при этом отметили, что официального обращения по поводу Ури к республике не было. Министр иностранных дел Наталья Никонорова заявила, что британец участвовал в вербовочной работе, и опровергла его гуманитарную деятельность в Донбассе.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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