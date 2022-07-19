Волонтеры очистили от мусора 88 км береговых линий в Приамурье

В Амурской области с мая 2022 года волонтеры расчистили от мусора более 88 км береговых линий. Об этом ИА PriamurMedia сообщили в региональном министерстве природных ресурсов.

Работы прошли на берегах рек, озер и прудов в рамках экологической акции «Вода России». В общей сложности активисты из числа местных жителей расчистили 35 водных объектов и собрали свыше 400 куб. м мусора.

В акции приняли участие Благовещенский, Бурейский, Завитинский, Белогорский, Ивановский округа; Архаринский, Константиновский, Магдагачинский, Селемджинский, Мазановский, Шимановский, Серышевский районы.

Ожидается, что работы продлятся до ноября. Присоединиться к ним может любой желающий.

В мае сообщалось, что в Амурской области расчистку русел рек Дим и Завитая отложили еще на два года. Проекты работ были разработаны еще в феврале 2021 года.