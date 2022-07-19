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Байден может скоро объявить чрезвычайную климатическую ситуацию в США

WP: Байден может объявить чрезвычайную климатическую ситуацию в ближайшие дни
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Фото: Global Look Press/Jim West
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Президент США Джо Байден может на этой неделе ввести в стране режим чрезвычайной климатической ситуации. Об этом 18 июля сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.

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«Байден рассматривает возможность объявления в стране чрезвычайной климатической ситуации уже на этой неделе, чтобы успеть реализовать свои планы в области климата, так как переговоры на Капитолийском холме зашли в тупик», — говорится в материале.

Отмечается, что американскому лидеру предстоит найти непростой баланс между борьбой за климат и экономической реальностью, представленной в виде высоких цен на газ и нефть.

Представители Демократической партии призывают администрацию использовать все свои полномочия в борьбе с глобальным потеплением, поскольку «надежды на действия конгресса угасли», передает «Газета.Ru».

«Президент дал ясно понять, что если сенат не примет меры для решения климатического кризиса и развития чистой энергетики, то это сделает он. Мы рассматриваем все возможные варианты, но конкретное решение пока принято не было», — приводит Washington Post слова источника.

По мнению опрошенных американским изданием экспертов, без новых законодательных инициатив в сфере климата Байден не сможет выполнить одно из своих ключевых обещаний — сократить выбросы парниковых газов в США на 50–52% к 2030 году по сравнению с показателями за 2005 год.

Ранее, 6 июля, ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что ответственность за топливный кризис в США несет не президент РФ Владимир Путин, а Байден. Как считает журналист, топливо в стране подорожало из-за отмены проектов нефтепроводов, отказа от лизинга территорий для добычи газа и возвращения Вашингтона в Парижское соглашение по климату в угоду «зеленой» энергетике.

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