Вспышку кишечной инфекции среди детей зафиксировали в поезде в Горячем Ключе

Шестерых детей сняли с поезда на железнодорожной станции в Горячем Ключе с кишечной инфекцией. Они направлялись на отдых в лагерь Туапсинского района. Об этом сообщает телеканал «Россия Кубань» во вторник, 19 июля.

Самочувствие пострадавших ухудшилось в дороге, отмечает телеканал.

Известно, что всего в поезде было 260 детей из Вологодской области.

В самом лагере с таким же диагнозом госпитализировали 10 детей, передает краевое управление Роспотребнадзора.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства и причины случившегося, проводится санитарно-эпидемиологическая экспертиза для выявления очага инфекции.

Днем ранее стало известно о случае массового отравления в оздоровительном лагере «Танай» в Кузбассе. Администрация учреждения просила родителей забирать детей в течение дня 18 июля.