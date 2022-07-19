Три десятка происшествий на воде зафиксировано в Амурской области с 1 июня

На территории Амурской области с 1 июня зарегистрировано 33 происшествия на воде. Об этом рассказал начальник центра ГИМС ГУ МЧС России по региону Александр Коваленко.

По его словам, с начала купального сезона погибли 22 человека, в том числе четверо детей. Спасены 13 человек, пишет ИА PriamurMedia.

Только за минувшие сутки на водоемах были спасены двое детей и двое взрослых. Несмотря на разъяснительную работу с населением, число происшествий на воде продолжает расти.

Как отметил Коваленко, в большинстве случаев гибель взрослых связана с купанием в состоянии алкогольного опьянения. Основной причиной происшествий с детьми является их оставление без присмотра, отмечает Амурская Служба Новостей.

Начальник центра ГИМС рекомендует выбирать для отдыха специально отведенные места, оборудованные спасательными постами, а также не купаться после распития спиртного и не оставлять детей без присмотра.