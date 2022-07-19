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Исследователи обнаружили способ кражи данных с помощью кабеля-«сатаны»

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Фото: Global Look press/Matthias Balk
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Ученые израильского Университета Бен-Гуриона в Негеве обнаружили новый способ беспроводной кражи данных — посредством SATA-кабелей, которые могут быть превращены в радиоантенны. Подробную видеозапись с разбором исследователи выложили 18 июля на видеохостинге YouTube.

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Метод атаки получил название SATAn, что в переводе с английского означает «сатана». Уязвимость не будет работать до тех пор, пока на компьютер не будет загружена специальная программа, установить которую возможно без прямого вмешательства в устройство. На пораженном компьютере используется стандартный протокол обмена данными, при этом генерируется «электромагнитный шум», который SATA транслирует на частоте 6 ГГц.

Ученые отметили, что реализация атаки сложна и маловероятна для рядовых пользователей, однако несет существенную угрозу крупным корпорациям.

Ранее в этот же день участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности заявил о том, что современные пылесос, холодильник или телевизор могут быть использованы для наблюдения и прослушивания, так как напрямую связаны с интернетом.

15 июня руководитель проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко рассказал, зачем заклеивать камеры на ноутбуке или смартфоне. По словам эксперта, в Сети широко распространены вредоносные программы, которые могут подключаться к камерам электронных устройств и следить за их владельцами. Такое ПО также может применяться для сбора конфиденциальной информации о конкретных людях, например в целях слежки или сбора компромата.

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