Исследователи обнаружили способ кражи данных с помощью кабеля-«сатаны»

Ученые израильского Университета Бен-Гуриона в Негеве обнаружили новый способ беспроводной кражи данных — посредством SATA-кабелей, которые могут быть превращены в радиоантенны. Подробную видеозапись с разбором исследователи выложили 18 июля на видеохостинге YouTube.

Метод атаки получил название SATAn, что в переводе с английского означает «сатана». Уязвимость не будет работать до тех пор, пока на компьютер не будет загружена специальная программа, установить которую возможно без прямого вмешательства в устройство. На пораженном компьютере используется стандартный протокол обмена данными, при этом генерируется «электромагнитный шум», который SATA транслирует на частоте 6 ГГц.

Ученые отметили, что реализация атаки сложна и маловероятна для рядовых пользователей, однако несет существенную угрозу крупным корпорациям.

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