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Посольство РФ обратилось в МИД Индии за разъяснениями по задержанию сухогруза

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Фото: Global Look Press/Sebastian Kahnert
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Посольство РФ в Индии осведомлено о задержании российского сухогруза в порту Кочи в штате Керала. По факту произошедшего инцидента российская сторона уже обратилась 19 июля к министерству иностранных дел страны за разъяснениями.

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«Обратились в МИД Индии за официальным разъяснением обстоятельств произошедшего. Также просили дипведомство обеспечить безусловное соблюдение прав российских судовладельцев и экипажа», — передает ТАСС сообщение посольства.

О задержании российского сухогруза в Индии стало известно ранее во вторник. По информации газеты The Times of India, судно перевозило груз вооружений для Военно-морских сил Индии. Сухогруз был арестован по судебному ордеру, выданному на основании иска эстонской компании берегового обслуживания Bunker Partner OU «за неуплату за заправку топливом на сумму около $24 тыс.».

2 июля российский танкер Lana, перевозивший иранскую нефть, был освобожден из-под ареста в Греции. Он был арестован в апреле из-за ограничительных мер, когда стоял на якоре из-за механической поломки у порта Каристос на острове Эвбея. До этого он ходил под флагом РФ и носил название Pegas. Затем судно переименовали в Lana из-за санкций Евросоюза.

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