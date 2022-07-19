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Движение по улице Посьетской ограничат во Владивостоке

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Во Владивостоке временно ограничат движение и парковку по улице Посьетская. Решение принято в связи с ремонтом тепловых сетей.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, движение запретят на отрезке от дома № 20 до дома № 22. Ограничение продлится с восьми вечера 12 августа до шести утра 15 августа.

В качестве объезда автомобилистам предлагают воспользоваться улицами Бестужева, Верхепортовой, 1-й Морской и Захарова, пишет ИА PrimaMedia.

По данным агентства, с 16 июля из-за ремонта теплосетей также перекрыли движение на нескольких участках в Первомайском районе города. Работы на них продлятся полтора месяца.

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