Из-за поставок Украине оружия и военной техники в странах Евросоюза наблюдается нехватка снарядов, систем противовоздушной обороны, бронетехники. Об этом 19 июля сообщил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, представляя предложение Еврокомиссии (ЕК) по закупке вооружений на €500 млн.

«Страны Евросоюза ответили на призыв Киева и поддержали оружием. Но поставки вооружения истощили запасы снарядов, тяжелой и легкой артиллерии, систем противовоздушной обороны и противотанковых систем, бронетехники и танков. Дефицит создает ситуацию уязвимости», — сказал он.

По его словам, это нужно изменить. Он отметил, что предложение Еврокомиссии позволит частично восстановить запасы.

ЕК предложила выделить €500 млн на два года для совместных закупок оружия в странах Евросоюза для пополнения запасов, истощенных поставками Украине. Как уточнил Бретон, такие меры должны «помочь удовлетворить наиболее срочные и критичные потребности в оборонной продукции».

Накануне газета Financial Times сообщила, что запасы тяжелого вооружения в Европе начинают заканчиваться из-за снабжения Киева. По мнению нескольких аналитиков, речь идет о танках, реактивных системах залпового огня, артиллерийских системах. В тот же день военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с «Известиями» рассказал, что заявления об истощении запасов могут быть предназначены для выделения средств на покупку вооружений США. Он напомнил, что страны — члены НАТО выделяют по 2% ВВП в общую казну, причем эти средства идут не только на содержание бюрократического аппарата в Брюсселе и проведение учений, но в первую очередь на закупку американской военной техники для Европы.

Издание The New York Times 9 июля отметило, что Соединенные Штаты и Евросоюз не смогут долго оказывать военную поддержку украинской стороне, потому что их возможности не безграничны.