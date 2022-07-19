Врач рассказала о секретах долголетия

Врач общей практики Лариса Алексеева дала во вторник, 19 июля, рекомендации, которые могут положительно сказаться на продолжительности жизни. Она посоветовала людям полноценно отдыхать, двигаться минимум 30–40 минут в день, есть гречневую кашу, а также выпивать по бокалу красного вина.

По словам эксперта, однозначных советов для всех нет. Однако она выделила несколько продуктов и действий, регулярное употребление и выполнение которых может способствовать увеличению продолжительности жизни.

Алексеева посоветовала прежде всего разграничивать время для работы и отдыха. Также она предупредила, что отдых не должен включать в себя только сон. Он должен заключаться в переключении с одной деятельности на другую.

«Я, например, врач уже долгие годы, но я прихожу домой и вяжу. Это помогает мне концентрировать внимание и держать в тонусе мелкую моторику», — рассказала она в беседе с Lenta.Ru.

Также врач отметила, что алкоголь и здоровый образ жизни несовместимы, но бокал красного хорошего вина может помочь прожить долгую и счастливую жизнь.

«Естественно, никто не рекомендует упиваться бочками этим вином. Но бокал красного вина не повредит никому», — заверила Алексеева.

Специалист рассказала, что красное вино богато антиоксидантами. Она добавила, что чем его цвет гуще, тем оно полезнее и по своим свойствам, и по витаминному составу. В вине содержатся флавоноиды, витамины В, А, С, Е и микроэлементы йод, магний, фосфор, калий, железо. Кроме этого красное вино снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и понижает давление.

Также Алексеева отметила, что те люди, которые живут до 95 лет и больше, питаются в основном кашами из круп, сообщает телеканал «360».

«Гречневой кашей в основном. Оливковым маслом, которое привычнее для средиземноморской кухни, они не питаются», — сказала она.

Долгожители любят и молочные продукты, которые, согласно медицинским рекомендациям, запрещены людям старше 45 лет. Люди пожилого возраста едят каждый день творог и молоко, уточнила врач. Алексеева добавила, что они практически не едят мясо, только курицу.

«Они остаются в здравом уме и хорошо сохраняются физически, потому что постоянно гуляют на свежем воздухе ежедневно по 30–40 минут», — рассказала она.

Также Алексеева посоветовала всем до старости считать в уме и не использовать никакие машинки.

«И старайтесь рисовать и писать, чтобы моторику поддерживать и не забывать навык письма», — посоветовала Алексеева.

Также врач рекомендовала тренировать память. Можно учить наизусть песни или стихотворения. Это очень продлевает продолжительность жизни, заключила она.

Ранее, 13 июля, диетолог и автор книг по правильному питанию Лиза Янг посоветовала есть чернику для замедления старения как тела, так и мозга. Она рассказала, что эта ягода богата витаминами-антиоксидантами А и С, а также антоцианами, которые и помогают организму оставаться дольше молодым.

17 июля врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, что черная смородина может помочь нормализовать работу желудочно-кишечного тракта, передает Федеральное агентство новостей.

Кроме того, черная смородина обладает еще и антивозрастным эффектом за счет противовоспалительного вещества антоциана.