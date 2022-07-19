Над Средиземным морем был замечен американский самолет «судного дня»

Над водами Средиземного моря был замечен самолет «судного дня», принадлежащий министерству обороны США, пишет 19 июля Avia.pro.

По информации портала, специалисты связывают появление самолета «судного дня» в этом месте с вероятным визитом командного центра к российским границам. Отмечается, что серьезные опасения возникают на фоне того, что Украина начала угрожать России применить американское ракетное вооружение.

При этом никаких официальных заявлений со стороны самого министерства обороны США относительно этих сообщений не было.

Самолетами «судного дня» называют те воздушные судна, которые предназначены на случай ядерного удара.Они являются воздушными командными пунктами.

В августе прошлого года российская авиационная промышленность начала работу над новым «самолетом судного дня» на замену Ил-80. В конце июля сообщалось, что в Воронеже специалисты приступили к созданию новейшего самолета управления войсками на случай ядерной войны.