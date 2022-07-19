Посол РФ обвинил Лондон в игнорировании судеб пленных наемников в Донбассе

Власти Великобритании не интересуются судьбой наемников, находящихся в плену в Донбассе. Об этом 19 июля сказал посол РФ в Лондоне Андрей Келин в эфире телеканала «Россия-24».

Он отметил, что Лондон до последнего момента не интересовался состоянием попавшего в плен в Донецкой Народной Республике британского наемника Пола Ури, который скончался 10 июля.

«Я, честно говоря, не слышал, чтобы британские власти интересовались судьбой других наемников, которые сейчас находятся в плену. Они уже прошли через суд, подали апелляцию и так далее. Здесь пока никаких действий (со стороны Лондона не предпринималось. — Ред.)», — сказал Келин.

Дипломат также заявил, что Россия не ждет улучшений в отношениях с Великобританией после смены власти. Он подчеркнул, что в Великобритании сложилось широкое антироссийское мнение, которое вряд ли позволит изменить курс.

При этом Келин также выразил сомнение в способности Лондона развязать войну с Москвой. По словам посла, заявления начальника штаба британских ВВС Майка Уигстона о подготовке к возможному прямому конфликту с Россией является трендом.

«НАТО в своей новой стратегической концепции объявила Россию основной угрозой, поэтому неудивительно, что второй по старшинству военный повторяет это согласно предписанию» — объяснил посол.

Ранее, 18 июля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Лондон неуместно стремится политизировать и нагнетать ситуацию вокруг скончавшегося в ДНР британского наемника Пола Ури. Она считает, что Великобритания пытается использовать это событие для раздувания медийного скандала и «набора очков» в контексте предвыборной борьбы за пост лидера Консервативной партии Великобритании.

О смерти Пола Ури 15 июля сообщила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова. Она рассказала, что у британца был выявлен ряд хронических заболеваний, в том числе инсулинозависимый диабет, поражение дыхательной системы, почек и ряд заболеваний сердечно-сосудистой системы. Кроме того, он находился в подавленном психологическом состоянии.

В тот же день Лондон обратился к российским властям за разъяснениями в связи с сообщениями о смерти Ури. МИД королевства также сообщил, что находится в контакте с украинскими властями и семьей погибшего.

Тогда же глава МИД Великобритании Лиз Трасс обвинила Россию в произошедшем инциденте. По ее словам, Ури был схвачен, когда якобы занимался гуманитарной работой на Украине.

В ДНР при этом отметили, что официального обращения по поводу Ури к республике не было. Министр иностранных дел Наталья Никонорова заявила, что британец участвовал в вербовочной работе, и опровергла его гуманитарную деятельность в Донбассе.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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