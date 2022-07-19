Реклама
Прямой эфир
Политика
В Кремле прокомментировали планы Киева потопить ЧФ и отвоевать Крым
Мир
ВС РФ уничтожили 200 боевиков «Правого сектора» в запорожской Камышевахе
Туризм
Россия оказалась на 50-м месте в «Индексе паспортов мира»
Мир
Китай ответил на угрозы США из-за России
Наука
Солнечная буря обрушится на Землю 19 июля
Общество
МВД России объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона
Общество
В Москве выявлены первые случаи подвида коронавируса «Кентавр»
Экономика
Южная Корея заявила о готовности поддержать меры по ограничению цен на нефть РФ
Мир
Reuters узнал о намерении ЕС ослабить санкции ради продовольствия из РФ
Политика
Слуцкий заявил о выдвижении РФ более жестких условий в переговорах с Украиной
Мир
В ЛНР сообщили о подготовке Украины к мобилизации женщин

Посол РФ обвинил Лондон в игнорировании судеб пленных наемников в Донбассе

Посол РФ в Лондоне Келин: власти Британии не интересуются судьбой пленных наемников в Донбассе
0
Фото: ТАСС/Александр Гармаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Великобритании не интересуются судьбой наемников, находящихся в плену в Донбассе. Об этом 19 июля сказал посол РФ в Лондоне Андрей Келин в эфире телеканала «Россия-24».

Отсечь всех лишних: за месяц на Украине уничтожено почти 400 наемников
Больше всего иностранцев прибыли в соседнюю страну из Польши

Он отметил, что Лондон до последнего момента не интересовался состоянием попавшего в плен в Донецкой Народной Республике британского наемника Пола Ури, который скончался 10 июля.

«Я, честно говоря, не слышал, чтобы британские власти интересовались судьбой других наемников, которые сейчас находятся в плену. Они уже прошли через суд, подали апелляцию и так далее. Здесь пока никаких действий (со стороны Лондона не предпринималось. — Ред.)», — сказал Келин.

Дипломат также заявил, что Россия не ждет улучшений в отношениях с Великобританией после смены власти. Он подчеркнул, что в Великобритании сложилось широкое антироссийское мнение, которое вряд ли позволит изменить курс.

При этом Келин также выразил сомнение в способности Лондона развязать войну с Москвой. По словам посла, заявления начальника штаба британских ВВС Майка Уигстона о подготовке к возможному прямому конфликту с Россией является трендом.

«НАТО в своей новой стратегической концепции объявила Россию основной угрозой, поэтому неудивительно, что второй по старшинству военный повторяет это согласно предписанию» — объяснил посол.

Ранее, 18 июля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Лондон неуместно стремится политизировать и нагнетать ситуацию вокруг скончавшегося в ДНР британского наемника Пола Ури. Она считает, что Великобритания пытается использовать это событие для раздувания медийного скандала и «набора очков» в контексте предвыборной борьбы за пост лидера Консервативной партии Великобритании.

О смерти Пола Ури 15 июля сообщила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова. Она рассказала, что у британца был выявлен ряд хронических заболеваний, в том числе инсулинозависимый диабет, поражение дыхательной системы, почек и ряд заболеваний сердечно-сосудистой системы. Кроме того, он находился в подавленном психологическом состоянии.

В тот же день Лондон обратился к российским властям за разъяснениями в связи с сообщениями о смерти Ури. МИД королевства также сообщил, что находится в контакте с украинскими властями и семьей погибшего.

Тогда же глава МИД Великобритании Лиз Трасс обвинила Россию в произошедшем инциденте. По ее словам, Ури был схвачен, когда якобы занимался гуманитарной работой на Украине.

В ДНР при этом отметили, что официального обращения по поводу Ури к республике не было. Министр иностранных дел Наталья Никонорова заявила, что британец участвовал в вербовочной работе, и опровергла его гуманитарную деятельность в Донбассе.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022