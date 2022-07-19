Эксперт рассказал о новом смартфоне NOTE 12 Pro 4G

У гонконгского бренда Infinix нет проблем со скоростью работы и с надежностью продукции, считает главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов. Об этом он заявил во вторник, 19 июля, в беседе с «Известиями».

Накануне Infinix представил новый смартфон Note 12 Pro 4G. Устройство оснащено 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и каплеобразным вырезом, сделанным под 16-мегапиксельную селфи-камеру. По данным издания GSM Arena, на старте продаж смартфон обойдется в $200 (около 11 300 рублей), однако позже цена может подняться до $460 (около 26 000 рублей по курсу).



По словам Харитонова, смартфон соединяет в себе черты моделей среднего класса с наиболее укомплектованными бюджетными смартфонами. Основная тыльная камера в новом Infinix основана на сенсоре Samsung HM6. Абсолютно такая же камера стоит, к примеру, в среднеценовом Realme 9 — смартфоне, который стоит в среднем 15–20 тыс. рублей.

«При этом стоит отдать должное, Infinix не стал урезать быстродействие модификации с 4G. Как правило, китайские производители ставят мощные процессоры в 5G-версии (мобильные сети пятого поколения активно развиваются в КНР), а 4G выпускают в качестве начального решения. В этом случае смартфон получил чип Helio G99, который не только почти равен старшему 5G-чипу Dimensity 810 по производительности, но и при этом не склонен к перегреву, а также очень экономичный за счет современного техпроцесса 6 нм. Близкий по уровню Xiaomi Redmi Note 11S, например, этим похвастать не может и получил гораздо менее технологичный Helio G96 на технормах 12 нм», — подчеркнул эксперт.



Недостатки устройства характерны для всех смартфонов компании, считает Харитонов. Так, камера телефона хорошо снимает днем, но не умеет фотографировать и снимать видео качественно ночью, так как у компании недостает опыта в настройке алгоритмов.

«Дисплей почти во всех смартфонах Infinix настроен под вкусы жителей Материкового Китая. Правильность цветопередачи зачастую принесена в жертву насыщенности цветов и эффектности. Realme, Xiaomi и даже Samsung в бюджетных моделях от таких перегибов уже ушли», — добавил специалист.



Кроме того, быстрая зарядка 33 Вт на практике редко используется в полную силу. К примеру, Infinix Note 11 Pro с аналогичной мощностью зарядки почти все время использовал стандартные 18 Вт, лишь изредка повышая мощность от зарядного устройства.

«При этом по скорости работы, автономности и надежности проблем у бренда уже нет, поэтому все будет зависеть от ценовой политики и доступности новинки — из-за остаточного эффекта дефицита полупроводников новинки Xiaomi и Realme немного выросли в цене. Если Infinix предложит покупателям Note 12 Pro по более доступной цене, чем у конкурентов, спрос этой модели будет обеспечен», — заключил Харитонов.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в свою очередь считает, что соотношение цены и качества у линейки смартфонов хорошее. Среди достоинств — AMOLED-дисплей, а также достойные камеры, которые «не вызывают отторжения».

То есть это такой хороший середнячок в китайском исполнении. Поэтому можно говорить о том, что он будет пользоваться определенным спросом. У нас Infinix занимает на сегодняшний день не очень большую долю рынка, хотя они заметно нарастили ее с марта. Поэтому можно говорить о том, что продажи будут», — подчеркнул специалист.

18 июля сообщалось, что компания Apple может отказаться от стандартных сим-карт в новых iPhone 14, заменив их встроенными сим-картами (eSim. — Ред.). По предварительной информации, Apple выпустит ряд модификаций iPhone как с поддержкой физических и цифровых сим-карт, так и работающих исключительно с eSIM. Технология eSIM впервые была внедрена в iPhone Xs и Xr. Когда был выпущен iPhone 13, Apple дала возможность пользователям использовать сразу две eSIM.