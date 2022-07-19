Евросоюз (ЕС) частично разморозит российские банки, которые оказались под санкциями, для того чтобы облегчить торговлю продовольствием, передает во вторник, 19 июля, Reuters, ссылаясь на проект документа.

Эти поправки дадут возможность разморозить заблокированные экономические ресурсы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, банка «Открытие», ВЭБ, Промсвязьбанка и банка «Россия», уточняет информационное агентство. Сообщается также, что ресурсы нужны «для приобретения, импорта или транспортировки сельхозпродукции и продовольствия, в том числе пшеницы и удобрений».

По информации представителя Европейского союза, организация хочет облегчить экспорт продуктов питания из портов России, обслуживание которых завершено после введения санкций в отношении Российской Федерации.

Как отмечали эксперты, антироссийские санкции ударили не столько по России, как ожидал Запад, сколько по самой Европе и США, где в последние месяцы растут цены и инфляция.

Кроме того, Москва указывала, что из-за отказа от российских удобрений Европа может лишиться серьезной части урожая.

В начале июня президент РФ Владимир Путин рассказал об истоках продовольственного кризиса и, в частности, перечислил пять вариантов вывоза украинского зерна, на котором так настаивает ЕС. Он подчеркнул: при желании решить вопрос можно найти массу способов, потому что «проблем с вывозом зерна с Украины не существует».

16 июня российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что сотрудничество с Россией стало бы ключевым методом разрешения продовольственного кризиса. Однако вместо решения проблемы действенным путем страны Запада продолжают обвинять Москву в усугублении мировых проблем.

23 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что источником проблемы, ведущей к угрозе мирового голода, является не Россия, а страны, которые ввели против нее санкции. В частности, он отметил, что действия Украины по минированию морей привели к тому, что торговое судоходство сейчас невозможно.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите мирного населения Донбасса.

Ситуация в ЛНР и ДНР значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны военнослужащих украинской стороны.