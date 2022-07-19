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Reuters: ЕС разрешит частично разморозить ресурсы подсанкционных российских банков

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Евросоюз (ЕС) частично разморозит российские банки, которые оказались под санкциями, для того чтобы облегчить торговлю продовольствием, передает во вторник, 19 июля, Reuters, ссылаясь на проект документа.

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Эти поправки дадут возможность разморозить заблокированные экономические ресурсы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, банка «Открытие», ВЭБ, Промсвязьбанка и банка «Россия», уточняет информационное агентство. Сообщается также, что ресурсы нужны «для приобретения, импорта или транспортировки сельхозпродукции и продовольствия, в том числе пшеницы и удобрений».

По информации представителя Европейского союза, организация хочет облегчить экспорт продуктов питания из портов России, обслуживание которых завершено после введения санкций в отношении Российской Федерации.

Как отмечали эксперты, антироссийские санкции ударили не столько по России, как ожидал Запад, сколько по самой Европе и США, где в последние месяцы растут цены и инфляция.

Кроме того, Москва указывала, что из-за отказа от российских удобрений Европа может лишиться серьезной части урожая.

В начале июня президент РФ Владимир Путин рассказал об истоках продовольственного кризиса и, в частности, перечислил пять вариантов вывоза украинского зерна, на котором так настаивает ЕС. Он подчеркнул: при желании решить вопрос можно найти массу способов, потому что «проблем с вывозом зерна с Украины не существует».

16 июня российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что сотрудничество с Россией стало бы ключевым методом разрешения продовольственного кризиса. Однако вместо решения проблемы действенным путем страны Запада продолжают обвинять Москву в усугублении мировых проблем.

23 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что источником проблемы, ведущей к угрозе мирового голода, является не Россия, а страны, которые ввели против нее санкции. В частности, он отметил, что действия Украины по минированию морей привели к тому, что торговое судоходство сейчас невозможно.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите мирного населения Донбасса.

Ситуация в ЛНР и ДНР значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны военнослужащих украинской стороны.

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