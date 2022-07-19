Сейму Литвы предложили рассмотреть вопрос о запрете бизнеса с Россией

Комитет сейма (парламента) Литвы по национальной безопасности и обороне рассмотрит предложение законодательно запретить бизнесу развивать торгово-экономические отношения с Россией. Об этом во вторник, 19 июля, сообщил председатель комитета Лауринас Касчюнас.

«На ближайшем заседании комитета планируем рассмотреть не только это предложение, но и заслушать анализ о влиянии России на нашу экономику и то, как обеспечить контроль над этим влиянием», — сказал он журналистам.

С предложением запретить вести бизнес с Россией прежде выступил депутат сейма от Союза либералов Раймундас Лопата. Он также предложил ввести трехмесячный переходный период для литовских предпринимателей после принятия законопроекта, чтобы урегулировать юридические формальности.

Ранее, 14 июля, временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь заявил, что Литва может продолжить применять «вызывающие шаги» в отношении РФ, но Москва к этому готова.

За день до этого член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев рассказал «Известиям», что Литва делает все для того, чтобы затянуть исполнение решения Еврокомиссии по транзиту товаров в Калининградскую область. Он отметил, что Вильнюс просчитался, так как недооценил зависимость европейской экономики от России, а также решимость Москвы отстаивать свои интересы. Партнерам в Евросоюзе эта «бездумная русофобская политика правящей литовской верхушки видится крайне опасной», подчеркнул депутат.

В этом же месяце бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что в новых санкциях против России нет никакого смысла. По его словам, ЕС «направил» в Россию в геометрической прогрессии больше денег за нефть, газ и уголь, чем он направил Украине в качестве помощи. Он уточнил, что цены на нефть растут, при этом рубль крепнет. Ограничения ЕС он назвал провокационными и вызывающими беспокойство.

С начала российской военной спецоперации по защите Донбасса страны Запада приняли несколько пакетов санкций против Москвы. Они коснулись энергетического сектора, поставок высокотехнологичной и сельскохозяйственной продукции, а также транспортных перевозок. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Президент РФ Владимир Путин отмечал в апреле, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут цены, а инфляция зашкаливает. По словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

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