Реклама
Прямой эфир
Политика
В Кремле прокомментировали планы Киева потопить ЧФ и отвоевать Крым
Мир
ВС РФ уничтожили 200 боевиков «Правого сектора» в запорожской Камышевахе
Экономика
Курс доллара вновь упал ниже 55 рублей
Мир
Польская прокуратура возбудила дело из-за нападения на посла РФ 9 мая
Наука
Солнечная буря обрушится на Землю 19 июля
Общество
МВД России объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона
Общество
В Москве выявлены первые случаи подвида коронавируса «Кентавр»
Армия
Два ракетоносца Ту-160 провели полет над нейтральными водами Баренцева моря
Мир
Reuters узнал о намерении ЕС ослабить санкции ради продовольствия из РФ
Политика
Слуцкий заявил о выдвижении РФ более жестких условий в переговорах с Украиной
Мир
В ЛНР сообщили о подготовке Украины к мобилизации женщин
Сюжет:

Сейму Литвы предложили рассмотреть вопрос о запрете бизнеса с Россией

0
Фото: REUTERS
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Комитет сейма (парламента) Литвы по национальной безопасности и обороне рассмотрит предложение законодательно запретить бизнесу развивать торгово-экономические отношения с Россией. Об этом во вторник, 19 июля, сообщил председатель комитета Лауринас Касчюнас.

Сейм себе режиссер: зачем Литва признала РФ «террористическим государством»
И как Москва может отреагировать на эти заявления

«На ближайшем заседании комитета планируем рассмотреть не только это предложение, но и заслушать анализ о влиянии России на нашу экономику и то, как обеспечить контроль над этим влиянием», — сказал он журналистам.

С предложением запретить вести бизнес с Россией прежде выступил депутат сейма от Союза либералов Раймундас Лопата. Он также предложил ввести трехмесячный переходный период для литовских предпринимателей после принятия законопроекта, чтобы урегулировать юридические формальности.

Ранее, 14 июля, временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь заявил, что Литва может продолжить применять «вызывающие шаги» в отношении РФ, но Москва к этому готова.

За день до этого член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев рассказал «Известиям», что Литва делает все для того, чтобы затянуть исполнение решения Еврокомиссии по транзиту товаров в Калининградскую область. Он отметил, что Вильнюс просчитался, так как недооценил зависимость европейской экономики от России, а также решимость Москвы отстаивать свои интересы. Партнерам в Евросоюзе эта «бездумная русофобская политика правящей литовской верхушки видится крайне опасной», подчеркнул депутат.

В этом же месяце бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что в новых санкциях против России нет никакого смысла. По его словам, ЕС «направил» в Россию в геометрической прогрессии больше денег за нефть, газ и уголь, чем он направил Украине в качестве помощи. Он уточнил, что цены на нефть растут, при этом рубль крепнет. Ограничения ЕС он назвал провокационными и вызывающими беспокойство.

С начала российской военной спецоперации по защите Донбасса страны Запада приняли несколько пакетов санкций против Москвы. Они коснулись энергетического сектора, поставок высокотехнологичной и сельскохозяйственной продукции, а также транспортных перевозок. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Президент РФ Владимир Путин отмечал в апреле, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут цены, а инфляция зашкаливает. По словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022